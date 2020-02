The Crown revela qué actriz será la Reina Isabel II en temporada final

La cuarta temporada de The Crown se prepara para llegar a Netflix, mientras trabajan en la quinta entrega de la serie que anunció quién será la actriz que interpretará a la Reina Isabel II.

A través de Twitter, confirmaron que la actriz Imelda Staunton fue elegida para interpretar a la monarca, reemplazando así a Olivia Colman, quien aparece en las temporadtas 3 y 4.

"Me ha encantado ver The Crown desde el principio. Como actriz, fue una alegría ver cómo Claire Foy y Olivia Colman aportaron algo especial y único a los guiones de Peter Morgan. Me siento verdaderamente honrada de unirme a un equipo creativo tan excepcional y de llevar a The Crown a su conclusión", dijo Staunton.

Imelda Staunton will play Queen Elizabeth II in the fifth and final season of The Crown. pic.twitter.com/hUOob58A9p — The Crown (@TheCrownNetflix) January 31, 2020

La tercera temporada de The Crown se estrenó en noviembre pasado en Netflix, mientras aún no hay fecha confirmada del arribo de la quinta.

Puedes ver "The Crown" en Netflix.