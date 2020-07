A sus 77 años, el rumor de que José Luis Rodríguez “El Puma” estaría esperando gemelos junto a su esposa Carolina Pérez de 52 circuló durante los últimos días en redes sociales, las que se repletaron de teorías sobre la supuesta paternidad del cantante venezolano.

La noticia se esparció luego de ser nombrada en el canal de Youtube "Karol y Tamiko", para luego ser analizada por diversos periodistas que han seguido la carrera del "Puma". De hecho, hay consenso que al venezolano se le ha visto con mayor vitalidad que lo acostumbrado.

"Yo no sé si las fuentes de Karol y Tamiko sean confiables, y tampoco estoy diciendo que yo lo dé por hecho, pero en esta plática con Adamari por Instagram lo vi súper recuperado, hablando fuerte y rápido, divertido y lleno de vitalidad", remarcó la periodista Ana María Canseco.

Rompió el silencio

El intérprete de "Pavo real" ya había anunciado que este miércoles estaría "diciendo toda la verdad de los gemelos" en un live a través de su cuenta de Instagram y así lo hizo en una conversación junto a Natalia Jiménez (ex Quinta Estación).

"Carolina y yo no estamos embarazados. Pero les prometo que voy a seguir intentándolo. En realidad ese tipo de 'noticias' lo hacen es divertirme", escribió el artista junto al video de la transmisión. En el live Natalia le consultó sobre su supuesta paternidad a lo que el Puma estalló en risa y contó detalladamente en qué etapa de la vida se encuentra.

"De cero a 20 años es el tiempo de aprender y fortalecerse, de los 20 a 40 es el momento de seguir aprendiendo, viene la procreación y la familia, una luna de miel interminable, de los 40 a los 60 viene un declive de la testosterona aunque hay excepciones como Anthony Quinn, de 60 a 80 es el estado contemplativo del hombre, ver las cosas con calma, ver los nietos, pero la actividad sexual baja y si no que me desmientan", explicó.

"Yo no sé de dónde salió, en un principio hasta le pregunté a Carolina y ella me dijo 'no a no ser que sea del espíritu santo', pero lamento decepcionarlos. Yo no le haría eso a Carolina, ella ya crió, queremos vivir la vida y poder servir a la gente", agregó.