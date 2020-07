Este miércoles se estrenó el primer teaser de Halloween Kills, la secuela del reboot La noche de Halloween que David Gordon Green estrení en 2018, y que ahora llega de la mano del director John Carpenter.

Sin embargo, la película llegará un año después de lo esperado ya Blumhouse y Universal han optado por retrasar su estreno un año, lanzamiento que estaba previsto para el 16 de octubre de 2020.

La decisión se tomó debido a la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, situación que ha afectado fuertemente a la industria del cine con el cierre de salas en todo el mundo. De esta manera, la nueva fecha de estreno de Halloween Kills quedó fijada para el 16 de octubre de 2021.

"Les escribimos esto con el corazón roto de que estamos discutiendo el retraso de nuestra película, pero si hay algo para lo que una carrera en el cine nos ha preparado es para lo inesperado", se lee en el comunicado firmado por Carpenter y Green.

