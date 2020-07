Hace algunos días, el actor Jorge Zabaleta reveló una tragicómica historia durante su programa en Instagram "Socios" junto a Francisco Saaverdra, relato que sacó risas en los seguidores.

El protagonista de "Sres. Papis" contó que cuando llegó a vivir al sector de El Arrayán, su vecina era viuda y tenía un gato angora blanco y muy mimado, mientras él tenía perros quienes molestaban constantemente al felino por lo que se vio en la necesidad de construir una separación entre ambas casas.

Cuando por fin se decidió a construir dicha separación, uno de sus perros apareció con el gato muerto y embarrado en su hocico. Según Zabaleta, quedó "helado" y a lo único que atinó fue a tomar al felino, bañarlo, secarlo y peinarlo para luego ir a dejarlo enrollado en la puerta de su vecina sin levantar sospechas.

Cuando la mujer llegó a su hogar, se encontró con su mascota muerta por lo que se desmayó y descompensó, e incluso llegaron ambulancias al lugar, mientras el actor se hizo el sorprendido.

"Esta historia estilo Cementerio Maldito ya tiene medio millón de reproducciones. Zabaleta tiene las mejores historias del mundo", dijo a LUN su compañero en Socios.

La verdad

El actor reveló al mismo diario que la historia de verdad no le pasó a él, "pero me apropié porque es muy buena". "La escuché hace muchos años, no me acuerdo de dónde la saqué. Me gusta contar historias entonces la adapté", confesó.

Zabaleta agregó que parte de lo cierto de la historia es que efectivamente él vive en ese lugar y la vecina existe, pero no tiene gato ni es viuda. "Me llamó el marido el otro día para decirme que 'ahora a mi mujer todos le dicen la vieja del gato'", señaló.

El actor de 50 años contó que su faceta graciosa de "cuentacuentos" la sacó de su abuelo Rodolo Briceño quien desde niño le contaba historias alucinantes. "Algunas eran ciertas y otras de realidad aumentada, siempre exageraba y le ponía color para hacerlas más entretenidas", dijo.

Sobre la historia del gato blanco, el galán de teleseries encuentra "increíble que se haya viralizado y que la gente se tome el tiempo de escucharla".