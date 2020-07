¿Qué pasó?

Hace unos días Catalina Palacios causó impacto entre sus seguidores tras compartir a través de Instagram un crudo relato en el que su media hermana cuenta sobre los reiterados abusos que vivió por parte de su padre.

"Ella es mi hermana, una niña valiente"

"Me gustaría invitarlos a que lean esto atentamente, (primero aclarar que con mi hermana chica no compartimos el mismo padre) esto se trata del padre de mi hermanita, (no de mi padre) somos medio hermanas (tuve que agregar esto porque hay personas que no leen bien) espero que ahora sí quede claro!" comienza el posteo de la exconductora de "Yingo".

En la publicación que va acompañado de una serie de fotografías con la confesión que hace la hermana de Palacios respecto al abuso que sufrió, la también exparticipante de "Mekano" alaba la valentía que tiene su hermana al enfrentar públicamente el abuso.

"Ella es mi hermana, una niña valiente que decidió a sus casi 18 años soltar este tremendo peso sobre ella, romper con las barreras de la mente y el miedo para ayudarse a sí misma y a otros niños!" escribió Palacios.

"Nosotros como familia respetamos su silencio hasta que ella decidiera romperlo!", agrega.

"Es admirable su valentía"

Dentro de lo relatado por la hermana de la exrostro juvenil, se detalla un episodio de abuso cuando la joven tenía cinco años y cómo tras una autodenuncia el hombre pasó 200 noches bajo arresto para hoy en día estar en libertad.

En su crudo relato la joven habla además de reiterados abusos físicos y alerta sobre el intento de abuso a otras niñas por parte de su padre.

Para finalizar su publicación, Palacios pide difundir la confesión y agradece el apoyo que ha recibido su hermana. "Ahora para que valga la pena su esfuerzo quisiera pedirles que compartan este post los máximo que puedan... muchas gracias por leer y por apoyar a mi hermana. Es admirable su valentía", finaliza.