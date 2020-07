Un exitoso reestreno tuvo la teleserie nocturna "Sres Papis" en las pantallas de Mega durante la noche de este lunes. La producción realizada en 2016 por el Área Dramática que dirige María Eugenia Rencoret se ubicó en el primer lugar del rating online.

La trama mostró en su primer episodio las desventuras que vivirán Ignacio Moreno (Jorge Zabaleta), Fernando Pereira (Francisco Melo) y Julián Álvarez (Simón Pesutic), tres padres y apoderados de un jardín infantil que experimentarán una serie de transformaciones para vivir su paternidad acorde a los tiempos.

La historia, que marcó el debut de Melo y Zabaleta en Mega, alcanzó un rating online de 12 unidades con un peak de 17, entre las 23.16 y las 00.24 horas.

Los demás programas en el mismo horario obtuvieron las siguientes mediciones:

El exitoso redebut de "Sres Papis" también se vio reflejado en redes sociales. Los usuarios de Twitter rieron con las historias de cada personaje, en especial con el baile que realizaron los protagonistas vestidos de frutas y verduras en el jardín de sus hijos.

Revisa la reacción de los usuarios:

Hace días que no me reía tanto #SeñoresPapis hasta lagrimas de risa me sacaron