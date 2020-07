¿Qué pasó?

El actor Tom Hanks fue una de las primeras estrellas de Hollywood que contrajo el coronavirus. El intérprete se contagió de la enfermedad junto a su esposa, Rita Wilson, cuando él rodaba escenas de una nueva película en Australia.

Cabe destacar que Hanks hizo el anuncio de que se contagió del covid-19 a través de sus redes sociales, especificando que junto a su esposa "solo se sentían un poco cansados", para no alertar a sus fans. Aun así, reveló en una reciente entrevista cuáles fueron los síntomas que más predominaron en su organismo.

Sus síntomas

El actor de Forrest Gump comentó a The Guardian que él "simplemente tenía dolores corporales paralizantes, estaba muy fatigado todo el tiempo y no podía concentrarme en nada por más de unos 12 minutos. De todos modos, esa última parte es como mi estado natural".

Mientras que su esposa "perdió el sentido del gusto y el olfato, tuvo náuseas intensas, tuvo una fiebre mucho más alta que yo". A más de tres meses de haber contraído la enfermedad, el intérprete asegura que ambos se encuentran bien de salud.

Cabe recordar que tanto Hanks como su esposa, son población de riesgo frente a la enfermedad, ya que ambos tienen 63 años. El actor también contó como se sintió, sabiendo ese contexto.

"Cuando estábamos en el hospital, dije: 'Tengo 63 años, tengo diabetes tipo 2, tenía un stent en el corazón, ¿soy un caso de bandera roja?'. Pero mientras nuestras temperaturas no aumentaran, y nuestros pulmones no se llenaran con algo que parecía neumonía, no estaba preocupado. No soy alguien que se despierta por la mañana preguntándome si voy a ver el final del día o no. Estoy bastante tranquilo por eso".

Trump y el manejo del coronavirus

El actor ha sido crítico del manejo del presidente Donald Trump en torno al coronavirus. De hecho, Hanks aprovechó la entrevista para repasar al magnate y su negativa a usar mascarillas en público "Bueno, debo decir que crecí mirando a nuestros líderes para obtener una guía tranquila e informada y no creo que tengamos eso".

Asimismo, realizó un llamado a la población para controlar la pandemia: “Realmente solo hay tres cosas que todos deben hacer: usar una mascarilla, distancia social y lavarse las manos. No entiendo cómo alguien puede poner su pie en el suelo y decir: 'No tengo que hacer mi parte'".