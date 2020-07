Ex Miss fue sometida a una operación "sencilla" que terminó con la amputación de una de sus piernas

A 12 días de haberle amputado su pierna ex Miss Colombiana dio sus primeros pasos

El caso de la ex miss Colombia Daniella Álvarez ha sido un ejemplo de superación, a pesar de lo difícil que ha sido este tiempo para ella que tras tener que ser sometida a varias cirugías médicas que terminaron con la amputación de su pierna izquierda.

"Hago todo bailando", fue el escrito de una de las publicaciones que Daniella Álvarez hizo en su cuenta Instagram antes de partir a la clínica donde le harían una operación "sencilla", donde solo iban a retirar "una masita del tamaño de una moneda de 200 pesos (colombianos) de su abdomen".

Sin embargo, tras esa primera cirugía hubo varias complicaciones que derivaron que otras dos intervenciones, pero la última de ellas "me causó una isquemia del ombligo a mis pies. Gracias a Dios mis piernas están muy bien, pero mis dos pies se vieron afectados, especialmente el izquierdo y eso me llevó a una cuarta cirugía donde me hicieron cuatro rajitas para ayudar a la perfusión de mi pie, pero, finalmente, nunca logró llegar la sangre suficiente", lo que finalmente la llevó a una amputación para usar prótesis.

Su recuperación y emotivo video

Daniella Álvarez ha estado muy activa en las redes sociales desde su operación. A través de sus historias de Instagram y publicaciones comparte fotos y videos de su recuperación y nueva vida luego de que la dieran de alta el pasado 25 de junio.

"Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños", expresó hace algunos días.

La modelo ha permanecido siempre acompañada de su familia y su novio, quienes han sido un gran apoyo en todo el proceso. Y fue justamente con uno de sus hermano Ricki Alvarez con quien este domingo compartió un video bailando.

"Poniéndole swing a la vida con mi parejo favorito @rickialvarezv No importan las dificultades! Debemos ser resilientes en la vida", escribió junto al registro.