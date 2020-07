View this post on Instagram

¡Muuucha atención! 🤭🤩 Este domingo 5 de julio, la Luna nos regalará un verdadero espectáculo natural, ya que se registrará un Eclipse Lunar Prenumbral que tiene expectantes a los amantes de la astronomía 🌙😍 Este tipo de eventos provoca que nuestro satélite natural se oscurezca durante más de tres horas, siendo su punto peak cuando a llega a un casi 90% en su cambio de color 😱 Esta modificación de tonalidad de la Luna también recibe otros nombres, entre ellos, "Luna de Fresa" y también como "Luna de Aguamiel". ¿Lo verás? 👇