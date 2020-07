¿Qué pasó?

Un equipo de astrónomos descubrió la ausencia de una estrella masiva inestable en una galaxia enana, situada en la constelación de Acuario, utilizando el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO), ubicado en el desierto de Atacama.

Entre 2001 y 2011, varios científicos ya habían estudiado a esta misteriosa estrella masiva, ubicada en la galaxia Kinman, que se encuentra a unos 75 millones de años luz de distancia. Las investigaciones indicaban que estaba en una etapa tardía de su evolución.

¿Cómo lo descubrieron?

El grupo de astrónomos, pertenecientes a Irlanda, Chile y Estados Unidos, querían saber más sobre cómo termina la vida de las estrellas masivas, por lo que se centraron en este astro.

Sin embargo, cuando en 2019 apuntaron el VLT hacia la galaxia enana, ya no pudieron encontrar las reveladoras huellas de la estrella. "En lugar de eso, nos sorprendió descubrir ¡que la estrella había desaparecido!", confirmó Andrew Allan, quien dirigió un estudio sobre la estrella publicado ESTE JUEVES en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Según José Groh, miembro del equipo, "es posible que hayamos detectado la muerte de una de las estrellas más masivas del universo local. Nuestro descubrimiento no habría sido posible sin el uso de los potentes telescopios de 8 metros de ESO".

Recopilación de datos

Tras esto, decidieron recurrir a datos antiguos recopilados. "La comparación de los espectros de alta resolución obtenidos por UVES en 2002 con nuestras observaciones obtenidas en 2019 con el más reciente espectrógrafo de alta resolución ESPRESSO de ESO, fue especialmente reveladora, tanto desde el punto de vista astronómico como de instrumentación", señaló Andrea Mehner, astrónoma de ESO en Chile que participó en el estudio.

Los datos indicaron que la estrella podría haber estado experimentando un fuerte período de estallidos que probablemente terminó en algún momento después de 2011.

Cabe destacar que las estrellas variables luminosas azules de este tipo son propensas a experimentar gigantescos estallidos a lo largo de su vida, haciendo que la tasa de pérdida de masa de las estrellas aumente e incrementando su luminosidad.

¿A qué se debe su desaparición?

Los astrónomos creen que lo sucedido podría indicar que la estrella se volvió menos brillante y fue parcialmente oscurecida por el polvo. Otra opción, podría ser que colapsó en un agujero negro sin producir una supernova. De ser así "sería la primera detección directa de una estrella monstruosa de este tipo que termina su vida de esta manera", afirmó Allan.

Sin embargo, sostiene que: "sería muy inusual que una estrella tan masiva desapareciera sin producir una explosión de supernova brillante".