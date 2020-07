El 6 de enero de 1980 se emitió el último episodio de El Chavo del 8, la exitosa serie mexicana que culminó dejando a entrañables personajes, pero a su vez, dudas del por qué decidieron terminar las grabaciones, además de diversos conflictos entre su elenco que sigue dando que hablar hasta hoy.

Es sobre ese final al que se refirió María Antonieta de Las Nieves, más conocida como la Chilindrina, quien reveló en el programa del presentador argentino, Guillermo Andino, algunos detalles sobre el fin del programa infantil.

Lo primero que descartó es que los conflictos entre ellos se hubieran dado por temas económicos, algo que sonaba desde hace años y que habría enfrentado a Roberto Gómez Bolaños y el resto de sus compañeros como Rubén Aguirre, Angelines Fernández, Édgar Vivar, Ramón Valdés y Florinda Meza.

Las razones

La actriz mexicana en tanto señaló, según su criterio, cuáles habrían sido los motivos que pusieron fin a las grabaciones de El Chavo. "Se sentía muy viejo para interpretar a un niño de ocho años", dijo sobre Gómez Bolaños.

"Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro, porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté, me dijo que nunca iba a volver a hacer 'El Chavo', y me dolió mucho", añadió.

La pandemia

La Chilindrina además habló sobre la pandemia por el coronavirus y contó que ha permanecido tres meses ya en cuarentena extremando los cuidados.

Durante su confinamiento ha aprovechado de hacer manualidades, conceder entrevistas, y ha expresado que extraña su trabajo ya que debió poner en pausa la gira que tenía con su circo, situación que la mantiene alerta por el tema económico ya que ha continuado pagando los sueldos a pesar de estar paralizados.

"Yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público, que tanto amo y extraño", indicó.