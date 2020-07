¿Qué pasó?

Adamari López no ha vuelto al set del programa "Un Nuevo Día", ni ha publicado nada en sus redes sociales desde hace varios días. La conductora de televisión y actriz hace silencio y todos sus admiradores se preguntan dónde está.

Cada publicación del matutino está lleno de interrogantes y comentarios sobre el paradero de Adamari López, pero también llamó la atención de sus seguidores que desde el pasado 21 de junio está desaparecida de sus cuentas personales.

“¡Hace mucha falta Adamari López! ¡Es que su personalidad y carisma es inigualable!”; “Donde está Adamaris”; “Queremos ver a nuestra boricua, La Chaparrita consentida”; “Los televidentes queremos a Adamari en el programa”; son algunos de los mensajes que se leen en las redes de "Un Nuevo Día".

¿De salida?

El programa ha sufrido varios cambios en su conducción. Según reportó la revista People en Español, fueron despedidos de forma inesperada “dos rostros muy queridos del show”, Héctor Sandarti y Erika Csiszer.

Por ello, la ausencia prolongada de Adamari López encendió las alarmas de sus fans, quienes reclaman su presencia. “Yo miraba el programa, pero ya no me interesa porque no escucha al televidente. Me enteré que van a sacar a Adamari”, se leyó.

Sin embargo, una de sus compañeras de trabajo, Stephanie Himonidis, mejor conocida como “Chiquibaby”, respondió a los fanáticos para calmarlos: “Está en su casa transmitiendo. Ha salido todos los días”.

Toni Costa, esposo de la boricua, ratificó esta información cuando lo interpelaron a través de sus redes sociales. “Ella está haciendo el programa, pero desde casa”, respondió a los fans.

El último post de Adamari López en Instagram fue dedicado a él por el Día de los Padres. “¡Feliz día del Padre cariño! @toni me encanta la complicidad que hay entre tú y @alaia. Gracias por ser un maravilloso papá? ¡Te Amo!”, escribió.