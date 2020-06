¿Qué pasó?

Camila Recabarren y Joaquín Méndez fueron una de las parejas más populares tras su paso por el reality "¿Volverías con tu ex?" (2016), donde comenzaron una relación que siguió tras el programa y que duró cerca de un año.

Tras el término, ambos siguieron con sus vidas, pero siempre han mantenido una relación cercana y de cariño, el que se demuestran a través de Instagram, como lo hizo Joaquín el pasado domingo con una publicación dedicada a Camila a raíz de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTI.

"Orgulloso del camino que tomaste que sentiste y fiel a tus ideas! Valiente, esforzada y luchadora!!!! Mamá y papá en tiempos difíciles. Te quiero wuachita y sigue con esa energía saludos para tod@s aquellos también que se atreven a ganarle a la vida!!!", expresó el argentino junto a un boomerang con su ex.

Recordemos que en abril de 2019, la ex Miss Chile hizo pública su relación con Dana Hermosilla declarando así su homosexualidad. "Como me encanta el mar, como me encanta la arena y el sol, me encantan las mujeres", señaló en ese entonces, luego de que se había definido como pansexual meses antes.

Su apoyo a Camila

El integrante de Mucho Gusto y La Hora de Jugar contó hace unos días cómo fue cuando supo que Camila iba a revelar su homosexualidad. En conversación con Jordi Castell para revista Velvet, indicó que , "hubo momentos que nos separamos, momentos que volvimos, nada, como cualquier pareja que tiene ese reencuentro como de vamos, venimos, qué hacemos".

"Ella pasa por esa transición y siguió su corazón, siguió su instinto y cuando me dijo 'Joaco voy a decir esto', le digo que está perfecto, y me encanta que pueda hacerlo, yo creo que ella es un influenciadora, porque no hay mucha gente que se anima?qué huevos, qué aguante", dijo revelando que luego de que Camila contó públicamente sobre su relación con Hermosilla, él la felicitó.

Su reflexión

"Mi generación está en un punto donde no hizo un click? yo siento que soy un camaleón, tengo sensibilidad extra?mi generación no entiende muy bien y se quedó pegada, me hacen ruido, porque estamos en un momento que da lo mismo, mira Camila (Recabarren), es una genia", expresó sobre la mirada generacional de la homosexualidad.

"Hay gente que sigue pensando que están enfermos y vos estás enfermo que no entendiste nada de la vida, va por normalizar todo. Todavía está el prejuicio un poco y va a seguir pasando, mi sobrino que tiene 15 ya está listo, no es tema, se pone rosa y no le importa", señaló.