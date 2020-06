View this post on Instagram

“Riding with daughter, Toni," my father has written on the back of this first photograph, then added his signature Z to the top corner. He must’ve loaned it for a publication. But it was so much more than riding, wasn't it. It was our thing, our outting, just the two of us. He was so lovingly involved with my style, and he carefully selected each detail of my outfit, here. As I look back, I appreciate the many ways in which he invested his fatherly time. Even after an intense work-week, he’d often get up to watch Saturday morning cartoons with me. That kind of love and parenting stays with you, always and forever… Happy weekend everyone, and hello to new Instagram friends! Welcome, South America. I see you there! x “Viajando con mi hija, Toni", escribió mi padre en el reverso de esta primera fotografía, luego agregó su firma Z en la esquina superior. Debe haberlo prestado para una publicación. Pero era mucho más que montar, ¿no? Era lo nuestro, nuestra salida, solo nosotros dos. Estaba tan amorosamente involucrado con mi estilo, y seleccionó cuidadosamente cada detalle de mi atuendo, aquí. Cuando miro hacia atrás, aprecio las muchas formas en que invirtió su tiempo paternal. Incluso después de una intensa semana laboral, a menudo se levantaba para ver los dibujos animados del sábado por la mañana conmigo. Ese tipo de amor y paternidad permanecen con usted, siempre y para siempre ... ¡Feliz fin de semana a todos, y hola a los nuevos amigos de Instagram! Bienvenido, Sudamérica. ¡Te veo allí! x #zorro #disney #disneyplus #guywilliams #fatheranddaughter