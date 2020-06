¿Qué pasó?

El actor Chiwetel Ejiofor confirmó su regreso como Barón Mordo en la película de Doctor Strange 2, protagonizada por Benedict Cumberbatch.

La noticia fue dada a conocer por el actor británico en una entrevista con el medio Screenrant, donde detalló que "esperamos empezar muy cerca, eso es lo que puedo decirte".



¿Qué dijo el actor?

En esta línea, el actor que encarna al personaje del Universo de Marvel recalcó que su regreso será "tan pronto como sea posible".

"Estamos muy emocionados de ponernos en marcha y empezar con ella (la película)", expresó el actor.

Por último, Ejiofor agregó que "no puedo esperar más", sobre el rodaje en sí, lo que puso en evidencia sus ganas por volver a grabar.

En la primera cinta de Doctor Strange, Mordo conllevó un papel importante como aliado del protagonista, aunque planteó sus dudas sobre el final de la cinta y se espera que en esta oportunidad sea aún más relevante su rol.

Doctor Strange y otras películas

La película -que lleva por nombre Doctor Strange in the Multiverse of Madness- pretende estrenarse en octubre del 2022, luego de algunos retrasos con otras películas del Universo Marvel, todo esto en medio de la incertidumbre por la crisis sanitaria.

Entre las cintas que se estrenarán en los próximos meses, está la Viuda Negra (6 de noviembre del 2020), Los Eternos (12 de febrero del 2021) y Spiderman 3 (5 de noviembre del 2021), según informó el portal CinemasComics.

