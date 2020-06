Al cumplirse dos años y medio del descubrimiento de aquel extraño objeto espacial con forma de cigarro que atravesó a gran velocidad el sistema solar, bautizado como Oumuamua, un grupo astrónomos de la Universidad de Yale, ofreció una nueva teoría de su origen.

En octubre del 2017, las primeras conclusiones de los astrónomos fue que se trató de un asteroide interestelar; es decir, un pedazo de roca desprendido de otro sistema solar.

También sostuvieron que pudo haberse tratado de un cometa que se desprendió de una estrella en un sistema planetario lejano.

Otra hipótesis que se planteó, en su momento, fue que se trataba de un artefacto alienígena, como una especie de sonda abandonada, o un fragmento de un planetesimal que fue destruido por una interacción gravitacional o colisión.

Pero ahora los astrónomos de Yale dijeron que el extraño objeto espacial no se trataba de un asteroide ni un cometa, sino de un iceberg cósmico: un pedazo de hidrógeno congelado.

Detalles de la nueva teoría

"Desarrollamos una teoría que explica todas las propiedades extrañas de 'Oumuamua", dijo en un comunicado el coautor Gregory Laughlin, profesor de astronomía en la Facultad de Artes y Ciencias de Yale.

"Mostramos que probablemente estaba compuesto de hielo de hidrógeno. Este es un nuevo tipo de objeto, pero parece que pueden aparecer muchos más en el futuro", aseveró.

La nueva teoría sugiere que el trozo de sobrante no se originó en ningún otro sistema planetario o estelar, sino en un lugar y un tiempo donde planetas y estrellas todavía no existían, es decir, el núcleo profundo y oscuro de una nube interestelar, “los cuales son conjuntos desordenados compuestos de gas y polvo que se encuentran en la Vía Láctea, en el lugar donde a veces nacen las estrellas”, señaló un reportaje de The New York Times.

“Oumuamua se ha ido hace mucho tiempo y no es observable de ninguna manera”, explicó a través de un correo electrónico, al medio estadounidense, Darryl Seligman, investigador posdoctoral de la Universidad de Chicago e integrante del equipo investigador.

Aseguró también que si él y sus colegas están en lo cierto, lo más probable es que se continúe detectando e inspeccionando otros iceberg cósmicos en el futuro.

“Su presencia sería una sonda precisa de las condiciones en los oscuros recovecos de las nubes formadoras de estrellas y proporcionaría una nueva pista crítica para entender las primeras fases de los procesos aún misteriosos que generan el nacimiento de las estrellas y sus planetas que lo acompañan", añadió el profesor Laughlin.