Las explicaciones de Justin Bieber por las denuncias en su contra por presunto abuso sexual quedaron a medias. Aunque el cantante canadiense mostró pruebas para refutar las aseveraciones de Danielle, una de las denunciantes, no pasó lo mismo con Kadi, la influencer que el fin de semana también lo acusó en Twitter.

La joven, quien se define en su perfil de Instagram como políglota e Intérprete, hizo pública su versión de los hechos el domingo 21 de junio. Ella está residenciada en Los Ángeles, aunque fue en New York donde ocurrió el presunto ataque.

Su testimonio comienza con una contundente afirmación: “Igual que Danielle, fui asaltada sexualmente por Justin Bieber”. Los hechos habrían ocurrido la madrugada del 5 de mayo de 2015 en un hotel, tras conocer al guardaespaldas del cantante quien habría servido de puente para llegar hasta él.

I believe Danielle, I am a victim of sexual assault by Justin Bieber too pic.twitter.com/AA0Y72xE1s — Kadi (@ItsnotKadi) June 21, 2020

“Comenzó a besarme”

“A las 2:30 de la madrugada fui invitada por Mikey Arana al hotel de Bieber (el Langham hotel) donde éramos cinco chicas, incluida yo”, precisó. Kadi dice que captó la atención de Justin Bieber al hablarle en francés, idioma oficial de su natal Canadá, y le pidió que se acercara.

“Me acerqué y agarró mi mano y me acercó a él. Estaba sentado en un sofá así que caí encima de su pecho. Empecé a incorporarme y cuando nos cruzamos los ojos me besó y me tocó el culo mientras yo me preguntaba si era real”, escribió la influencer en un extenso comunicado.

“Me fui al lavabo –dice Kadi– y él vino tras de mí y cerró la puerta del baño que estaba a la izquierda de la habitación. Le pregunté que qué estaba pasando y por qué había cerrado la puerta y me dijo ‘Ahora lo verás’. Comenzó a besarme, a manosear mi cuerpo y a acariciarme”.

Miedo y silencio

Kadi afirma que le pidió a Justin Bieber que parara, pero “me empujó hacia la cama y tenía su cuerpo contra el mío. Me inmovilizó, bajó mis leggins y sus pantalones y me penetró, eso me enfadó y le empujé, le pegué entre las piernas y salí corriendo hacia la sala de estar”.

Fue su hermana la que la convenció de no denunciarlo ante las autoridades, “porque eso arruinaría la honorabilidad de mi familia y nunca me casaría”. Kadi aseguró que acudió “a rehabilitación y a tratamiento mental para evitar que me suicidara (porque lo intenté)”.

En 2017, en medio del movimiento #MeToo, habló por primera vez sobre lo ocurrido, pero borró los mensajes por la reacción de los seguidores de Bieber.

Tras publicar su historia, se defiende en Twitter de quienes creen que su testimonio es falso. “Mantengo mis palabras. Sucedió y no dejaré que admiradores me intimiden para que lo niegue. PD: NO tengo miedo de ninguna demanda”, escribió.