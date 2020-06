¿Qué pasó?

El evento solidario "Chile ayuda a Chile" ya comienza a tomar forma para realizarse en las próximas semanas e ir en ayuda de las personas más afectadas por la crisis que ha dejado la pandemia del coronavirus.

Según detalla La Tercera, durante esta semana el líder del evento, Mario Kreutzberger, se reunió a través de Zoom con los directores ejecutivos de los canales de televisión , rostros y autoridades para coordinar puntos pendientes.

El mismo artículo aclara que, si bien existe la voluntad de hacerlo, lo más importante es respetar las medidas sanitarias, y si los contagios no bajan y se mantienen las cuarentenas, simplemente el evento no se hará.

Cuándo se planea

Lo primero que se descartó es realizar "Chile ayuda a Chile" en julio debido a la crítica condición sanitaria que atraviesa el país, lo que también hace inviable reunir personas en un estudio debido a que además se extendió el estado de excepción constitucional.

"Lo que sí es claro es que no se va a poder hacer esto en el curso de los próximos 30 días, o sea no se puede hacer en julio. Eso es una cosa firme", confirma Ernesto Corona, presidente de Anatel a LT. "No están dadas las condiciones para hacerlo en este momento. Se piensa a partir de agosto", agrega.

Cómo será

Al igual que la Teletón virtual que se realizó en abril pasado, el "Chile ayuda a Chile" será una emisión conjunta de los canales de TV, manteniendo sólo a dos animadores en el estudio y al resto de los rostros desde sus casas, con el fin de ocupar la menor cantidad de trabajadores posibles en el estudio del Teatro.

Además no habrá una meta específica. "Hoy, para esta emergencia, ¿qué está esperando esa gran cantidad de gente que tiene miedo por necesidad? Miedo por necesidad de hambre, por necesidad de un servicio médico que no sabe si lo va a tener. Espera del otro grupo, aquellos que tienen más, saben más y pueden más, (que) vayan a abrazarlos a ellos hoy", dijo Don Francisco a Radio Pauta.

No habrá Teletón

En medio de las gestiones por la cruzada solidario, se descartó también realizar una Teletón en el último trimestre del año ya que no existirán condiciones sanitarias para poder llevarla a cabo.