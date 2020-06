¿Qué pasó?

En plena cuarentena y sin filtros fueron captados Eiza González y Timothée Chalamet en Los Cabos. La nueva pareja se convirtió en tendencia en las redes sociales, luego de que el portal TMZ publicó sus fotos besándose y disfrutando de un día de playa en México.

El protagonista de “Call me by your name” incluso toma una guitarra para cantarle a la actriz de “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, quien también es amante de la música y sacó dos discos: Contracorriente (2009) y Te acordarás de mí (2012).

Timothée Chalamet tenía dos meses soltero tras su ruptura con la hija de Johnny Depp, Lily-Rose Depp. Mientras que el último noviazgo conocido de Eiza González fue en 2018 con el actor Josh Duhamel, ex esposo de la cantante Fergie.

Las fotos, tomadas por paparazzi el fin de semana, sorprendieron a todos y las reacciones no se hicieron esperar. En México, nadie fue indiferente al nuevo amor de la actriz que se hizo famosa tras protagonizar la serie juvenil “Lola, érase una vez”.

¿Qué onda con este año??? Ósea Timothée Chalamet en México con Eiza Gonzales en los Cabos...WTF pic.twitter.com/wj0eQuRZOu — 𝕂 𝔾 (@kamilagastelum) June 24, 2020

Los mejores memes de Eiza González y Timothée Chalamet

En Twitter se dividían entre críticas y halagos hacia la pareja. Muchos criticaron que el viaje a Los Cabos se produce en plena cuarentena, sin las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias.

“Mucho ay sí Eiza González y Timothée Chalamet, pero pues quién fuera rico e inconsciente para andar de vacaciones en plena pandemia”; “Qué bueno que la celebridades son inmunes al covid. No se preocupen, aquí guardamos la cuarentena por ustedes”, comentaron.

Otros acudieron al humor para dar su opinión sobre el debatido nuevo romance de Eiza González, quien además ha sido vinculada sentimentalmente con Liam Hemsworth, Maluma y Calvin Harris.

Yo ya puse a mi Santa Eiza Gonzalez de cabeza para que me de suerte en el amor, hablar inglés fluido y triunfar en el extranjero. pic.twitter.com/FOO4sIaIdO — LA COMADRE 👑 (@LaComadree) June 24, 2020

También destacaron la diferencia de edad entre ambos, pues Eiza cumplió 30 años el pasado 30 de enero y Timothée tiene 24 años.

Yo después de ver que al #Timoteo con Eiza González: pic.twitter.com/eAaiZeZXpn — Cindy Burgos 🍒 (@Cindyburgos08) June 24, 2020