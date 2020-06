¿Qué pasó?

Un posible nuevo romance salió a la luz pública esta jornada cuando se conocieron las románticas fotos entre Timothée Chalamet y Eiza González, pareja de actores a los que se vio de lo más cariñosos en Los Cabos, en México.

Las imágenes fueron publicadas por el portal TMZ y muestra al protagonista de "Call Me By Your Name" con la actriz y cantante mexicana que se hizo famosa por su papel de Lola Valente en la serie de televisión juvenil "Lola, érase una vez".

Ambos aparecen en traje de baño en la piscina del hotel donde se alojaron, donde además están acompañados de amigos, y él toca guitarrá. Sin embargo, la imagen más comprometedora los muestra besándose sin importar que los vean.

Eiza Gonzalez & Timothée Chalamet in los Cabos (México) pic.twitter.com/AH8a9Ri7qs — Best of Eiza Gonzalez (@BestofEizaG) June 23, 2020

Su relaciones

El pasado mes de mayo en entrevista con revista Vogue, el actor de 24 años confirmó que estaba soltero tras terminar su relación con Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, a quien conoció en las grabaciones de The King (Netflix) con quien duró dos años.

Por su parte, a Eiza se le ha relacionado a varias estrellas como Liam Hemsworth, el cantante Maluma, el Dj Calvin Harris o el futbolista Cristiano Ronaldo.

Recordemos que Chalamet protagonizará a Bob Dylan en su nuevo biopic que aporbará la juventud de la etsrella del rock, mientras González tiene cuatro películas pendientes de estreno, Love Spreads, Godzilla vs. Kong , Cut Throat City, y I Care a Lot.