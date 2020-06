¿Qué pasó?

Un pequeño detalle envolvió en una verdadera polémica a Meghan Markle y al Príncipe Harry, esto tras enviar una carta de agradecimiento a la organización benéfica Street Games, entidad que ha ido en ayuda de las comunidades más afectadas en Londres, a causa de la crisis sanitaria y económica generada por la expansión del coronavirus.

El debate se generó al momento que la fundación publicó la misiva de los duques de Sussex en sus redes sociales, dejando al descubierto que utilizaron un logo de la realeza para firmar el escrito enviado desde Los Ángeles, Estados Unidos, donde residen actualmente.

Su uso abrió la polémica entre personas ligadas a las costumbres y normas de la realeza poniendo en la mira a Meghan Markle y al Príncipe Harry.

Wow! Thank you so much Harry and Meghan for your kind words and your continued support for StreetGames and the brilliant local organisations working to support their communities in these challenging times pic.twitter.com/4h9bMGTuTR — StreetGames (@StreetGames) June 21, 2020

¿A qué se debe la molestia con los duques de Sussex?

El tema provocó revuelo, ya que ambos renunciaron a la familia real, el 31 de marzo de este año, por lo que perdieron el privilegio de gozar del tratamiento de Alteza real y a sus títulos de Royals.

Esa medida forma parte del instructivo de la Casa Real de la reina Isabel II, por lo que no pueden hacer uso del logotipo para este tipo de actividades.

La medida es estricta a pesar que, Harry y Meghan, habían creado ese logo para identificarse como miembros de la Familia Real Británica, pero se les prohibe utilizarlo.

Por ahora la oficina de comunicación de los duques no ha entregado una versión oficial del hecho, para aducir si fue un error o si optaron usar voluntariamente este sello.

