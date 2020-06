¿Qué pasó?

Fue el 9 de junio pasado cuando el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, debió entrar en cuarentena preventiva debido a que había tenido contacto estrecho con una persona diagnosticada con coronavirus.

Había sido ese mismo día además que el edil había visitado el Mucho Gusto de Mega lo que obligó también a las conductoras del programa Soledad Onetto y Diana Bolocco a cumplir medidas preventivas por lo que comenzaron a conducir el matinal en modo teletrabajo, lo que las mantiene en sus casas hasta hoy.

Y justamente este martes 23 de junio que ambas animadora se llevaron una "sorpresa" ya que , mientras continúan trabajando en sus casas, el alcalde de Las Condes regresó al estudio del Mucho Gusto, pero esta vez solo.

La reacción de las animadoras

"Alcalde, esto es culpa suya. Por culpa suya nos vinimos a la casa", bromearon Onetto y Bolocco al ver que Lavín estaba en el estudio, mientras ellas no. "Yo estoy en el estudio y ustedes en la casa, cómo es eso?", les respondió el alcalde.

Lavín además contó que su examen salió negativo, aclaración que también sacó risas en las animadoras ya que no entendían por qué seguían en sus casas si el edil no tenía coronavirus. "Usted está negativo y nosotras en la casa", dijo Onetto. A pesar de que el edil intentó decir que podían descansar en sus hogares, Bolocco le dejó claro que "de descansar nada, soy cero tecnológica, hay que echarse una manito de gato, agradezcan que me ducho".

Lavín en tanto destacó que las animadoras hayan tomado la medida preventiva a pesar de que el resultado haya sido negativo. "Me parece bien lo que hicieron porque lo de ustedes fue precaucion. Hay que dar el ejemplo", dijo.

Además reveló que el contacto estrecho se dio el día lunes en una reunión donde compartió con un contagiado que aún no sabía que era positivo. "En un momento dado estuvimos sin mascarillas por lo que se llama contacto estrecho", señaló.