Apple Store ha rechazado por quinta vez la solicitud de Facebook para añadir a su tienda la aplicación de juegos, Facebook Gaming, debido a un conflicto de intereses dentro del mercado.

Un reportaje de The New York Times tomó las declaraciones de tres personas con conocimiento de las empresas que, en condición de anonimato, explicaron las razones por las cuales Apple no le da el visto bueno a la aplicación de juegos desarrollada por Facebook.

Los juegos son, con mucho, la categoría más lucrativa de aplicaciones móviles en todo el mundo. La AppStore de Apple generó alrededor de $15 mil millones de dólares en ingresos el año pasado. Por esta razón se cree que la compañía creadora del iPhone ve como una amenaza en su negocio, darle espacio a una aplicación desarrollada por Facebook.

"Los rechazos de Apple a la aplicación de Facebook, una potencia de Silicon Valley, ilustran el control que ejerce sobre el software móvil y el ecosistema de entretenimiento, lo que los reguladores están examinando cada vez más", indica el reporte que, además, añade la investigación antimonopolio que abrió la Unión Europea.

"Tenemos que asegurarnos de que las normas de Apple no distorsionen la competencia en los mercados en los que Apple compite con otros desarrolladores de aplicaciones", dijo Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea a cargo de la investigación que se inició contra la empresa fundada por Steve Jobs.

"Seguimos tratando de encontrar lógica, coherencia en las decisiones de la App Store de Apple", escribió David Hansson, cofundador y director de tecnología de la compañía Basecamp que desarrolló una aplicación de correo electrónico llamado "Hey", que también fue rechazado por la tienda de aplicaciones de la empresa norteamericana.

We keep trying to find logic, consistency in Apple's App Store decisions. What's different about Fastmail? Why not Gmail? Outlook? But it's looking at the question the wrong way. The answer is much more basic: power. Apple can do what they want, when they want, so they do.