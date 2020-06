Apple quiere unirse a la tendencia de teléfonos plegables, aunque lo quiere hacer con su propio sello, por eso se espera que en los próximos meses anuncie un nuevo smartphone con dos pantallas unidas por una bisagra, así lo dio a conocer el youtuber Jon Prosser.

El misterioso creador de contenidos, conocido por filtrar información de la empresa fundada por Steve Jobs, indicó que el modelo que busca fabricar Apple es similar al Microsoft con el Surface Duo, debido a que no utiliza un display flexible a diferencia del Galaxy Fold y el Z Flip de Samsung.

Prosser explicó: "El prototipo de iPhone de Apple no es un foldable. Tiene dos paneles unidos con una bisagra, con bordes metálicos similar al diseño del iPhone 11".

"Los memes son divertidos, pero no se trata de un teléfono con dos pantallas unidas a la fuerza. Incluso con dos paneles, ambas áreas se ven de forma continua y consistente", agregó el youtuber.

