¿Qué pasó?

Pese a que cambiaron de domicilio y "renunciaron" de la realeza británica, siempre habrá algo que mantenga al príncipe Harry y a Meghan Markle unidos a la familia real, como el lujoso regalo que les dió la reina Isabel II después de su gran boda.

A principios de año la pareja hizo de Los Ángeles, Estados Unidos, su hogar, después de buscar su independencia financiera. Pese a esto, ambos siguen teniendo su casa de Frogmore Cottage, en Windsor, que fue un regalo significativo en la reina Isabel II.

Pese a las diferencias que hubo en el palacio de Buckingham tras la salida del Príncipe y su esposa, la soberana decidió que la residencia seguiría a disposición de los duques de Sussex para que siempre tuvieran un hogar en Inglaterra, según relata el medio británico “Daily Mail”.

Polémica por los arreglos de la casa

Para evitar especulaciones, Meghan y Harry pagaron las remodelaciones de 3 millones de dólares que habían realizado después de su boda. Entre las nuevas reformas de la casa del siglo XVIII se halla un estudio de yoga y un salón de juegos para niños.

Los duques y su hijo Archie tenían previsto visitar Londres este verano para unirse a las celebraciones del Trooping the Colour, que se llevan a cabo por motivo del cumpleaños de la Reina, pero debido a la pandemia no han podido viajar y refugiarse en su residencia ni visitarla.

Otra polémica: La biografía no autorizada de Meghan

La biografía no autorizada de Meghan Markle, realizada por Lady Colin Campbell, titulada "Meghan and Harry: The Real Story", saldrá a la venta el próximo 25 de junio, semanas antes de que se libere la biografía oficial de los exduques de Sussex, "Finding Freedom" (Encontrando la libertad).

Uno de los puntos polémicos del libro pone el foco en la actriz, sobre quien señala que su gran sueño es terminar en la Casa Blanca como Presidenta de Estados Unidos, a pesar de que no cuenta con argumentos sólidos para esta teoría.

