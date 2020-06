Solitario, trabajólico e incansable amante de la ciencia. Lo cierto es que la vida de Isaac Newton no fue fácil. Abandonado en la infancia y maltratado por una abuela materna, su personalidad no era fácil, según los testimonios de la época. Dificultades que no le impidieron ser un grande de la historia de la Astronomía.

Así lo señala el astrónomo, José Maza, en su nuevo libro “Bajo el manto de Urania”. Una publicación en que el Premio Nacional de Ciencias Exactas repasa la vida y aportes a la astronomía de los cinco científicos más importantes de la Edad Moderna.

"El que hace la última carrera y gana y llega a la meta final es Newton, que toma el testimonio de Galileo. Estructura todo lo que se había dicho, le da forma, lo publica en un libro de este calado y en 1687, él dice aquí está en el fondo La Nueva Física. Principios matemáticos de filosofía natural", comenta Maza.

Tomando los apuntes de su curso de Historia de la Astronomía, dictados por más de 30 años en la Universidad de Chile, José Maza aprovechó el confinamiento de la pandemia y en poco más de 100 páginas vuelve a las librerías con su cuarto tomo de divulgación científica. Uno que lleva por nombre la musa que inspiró a los griegos a mirar al cielo en el mundo europeo.

"La novena musa es Urania que es la musa de la astronomía, que es la musa que inspira a los mortales a estudiar el cielo. El cielo es donde vive Urania, el cielo y la sabiduría y la enseñanza son las cosas que ella patrocina", añade.

Un libro que sin duda busca acercar la astronomía y el conocimiento científico a grandes y chicos y que, de la mano de editorial Planeta, será lanzado este sábado a las 16 horas vía streaming y que usted podrá disfrutar por las plataformas digitales de Meganoticias en Facebook y el canal de YouTube.