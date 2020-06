Durante la cuarentena, muchas personas han encontrado en los videojuegos una forma de entretención que incluso permite la interacción con usuarios de todo el mundo.

La liberación de ciertos títulos para Playstation 4 ha aumentado el catálogo de los gamers que de esta forma pueden sobrellevar el tiempo en confinamiento. Cabe destacar que algunos necesitan la suscripción a PS Plus y que una vez instalados, los podrás tener en tu consola para siempre.

Call of Duty regresa a sus raíces con Call of Duty: WWII, una experiencia sobrecogedora que redefine la Segunda Guerra Mundial para una nueva generación. Aterriza en Normandía el día D y combate por toda Europa en los emblemáticos escenarios de la guerra más monumental de la historia.

Disfruta del combate clásico de Call of Duty, de los lazos de camaradería y de la naturaleza implacable de la guerra. Disponible solo para PS Plus.

Combate junto a amigos y héroes en diversos planetas y juega como -y contra- los villanos más temidos y los héroes más queridos de las tres eras de Star Wars, entre los que se incluyen Kylo Ren, Rey, Darth Maul, Yoda y muchos más en esta nueva entrega del vídeojuego de batalla basado en Star Wars. Disponible solo para PS Plus.

Hasta el día 25 de junio estará disponible gratis el vídeojuego protagonizado por los héroes y villanos del Universo DC. Batman, Joker, Linterna Verde, Flash, Superman la mujer maravilla destacan en un galardonado estudio que presenta una historia profunda y original con batallas épicas donde la línea entre el bien y mal ha sido borrada.

Be a hero while playing with friends and family. Injustice: Gods Among Us is available for free now on @Xbox, @PlayStation, and PC until June 25! #playathome #playtogether pic.twitter.com/8KP8nOJC9D