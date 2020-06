Android y iOS se caracterizan, desde sus orígenes, por mantener una interfaz distinta en sus smartphones, obligando a las aplicaciones a presentar versiones con los dos tipos de diseños correspondiente a cada sistema operativo, como es el caso de Whatsapp.

La Apps perteneciente a Facebook, tiene dos versiones de su aplicación, una para Android, que es muy conocida, y otra para los teléfonos de Apple, que mantiene un diseño un poco más elegante.

¿Es posible tener esa versión de iOS en un dispositivo Android?

Existen mecanismos que le permiten a la persona tener el diseño de Whatsapp para iOS en su Android, pero deben realizar varios pasos, entre ellos eliminar la versión oficial de Whatsapp.

Paso a paso para conseguir el aspecto de iOS en Android

La persona primero debe guardar los datos de Whatsapp dirigiéndose a Ajustes> Chats> Copia de Seguridad> Guardar. En ese momento todos los chats y archivos enviados o recibidos se enviarán a Google Drive. Luego de borrar la aplicación oficial de WhatsApp, debe descargar una versión repotenciada por desarrolladores disponible en este enlace. Además, tiene que descargar el tema de iOS en este enlace.

Al bajar estos nuevos elementos, la persona tiene que buscar en la carpeta de Archivos y extraerlos en el dispositivo.

Después debe abrir esta nueva versión de WhatsApp y restaurar la copia de seguridad que previamente se había guardado.

En ese momento, debe dirigirse a ajustes y seleccionar la opción de Temas, donde saldrá la opción recientemente descargada.

Al aplicar esos pasos, la persona contará con una versión de Whatsapp bastante personalizada. Sin embargo, esto conlleva a varios riesgos.

Riesgos de suspensión de cuenta en Whatsapp

En el blog de la compañía, se detalla que uno de los motivos de suspensión de la cuenta, es cuando se usa una aplicación no oficial de Whatsapp.

“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra 'suspendida temporalmente', significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, señala en una publicación oficial.

La compañía agrega: “las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”.