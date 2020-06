¿Qué pasó?

Con un largo y emotivo texto, Cristián Arriagada, viudo de la periodista Javiera Suárez, recordó a su esposa este 12 de junio, justo un año después de que la comunicadora perdiera la vida tras una larga batalla contra el cáncer.

Arriagada aprovechó su perfil de Instagram para transparentar sus sentimientos a 12 meses de la muerte de Javiera y dejó en evidencia lo difícil que ha sido este tiempo en que quedó solo con su hijo Pedro, y cómo se ha rearmado.

"Ha pasado un año, otra vuelta entera de la tierra. Cuatro estaciones, cada una con sus celebraciones y melancolías propias. Aunque con Pedro Milagros aún no entendamos porque la vida eligió llevarte a esa otra dimensión, nosotros seguimos acá, contigo más presente que nunca y tratando de dar lo mejor de nosotros siempre", fueron parte de sus palabras.

Cambio de casa

El médico contó además que dejará la casa donde vivió con Javiera y su hijo, y partirá a una vivienda nueva como comienzo de un nuevo ciclo ya que "en cada rincón de nuestra casa hay un poco de ti". "Me voy de este lugar con la esperanza de cerrar una etapa", señaló.

"Me voy con miedo de dejar eso atrás y perder lo poco material de ti que me queda, el olor de tu closet y tu pared con fotos de nosotros", agregó, expresando también la pena que significa irse "por los infinitos recuerdo que se quedarán acá".

"Me voy de este lugar porque es lo que puedo hacer, el tiempo y la realidad no las puedo cambiar. Espero que desde donde estés nos acompañes en esta nueva etapa. Tú vienes con nosotros , en nosotros. Ya no en el recuerdo de lugares, momentos ni cosas materiales, sino en la conciencia de que tu muerte nos entrega vida a nosotros, no se me ocurre muestra de amor más grande que esa", finalizó.

Ver cobertura completa