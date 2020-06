View this post on Instagram

Gran sorpresa a causado esta foto donde se ve a #SergioBasteri el hermano mas pequeño de #LuisMiguel aquí junto a #AlejandroBasteri y su hijo Pierre. En realidad a él no le gusta mucho la vida pública y se nos esconde por temporadas! Que bueno que estén juntos y felices! #loschismesdelachula #yadirarenteria