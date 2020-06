View this post on Instagram

Que gran foto🥰 ya mas de un año mi hermano @sebastianleivaa que no estas fisicamente con nosotros pero te siento siempre conmigo a donde quiera que voy, gracias por todo, por la lealtad, por los codigos que me enseñaste, y que tambien he visto reflejado en @rodrigo_ariel_vg , y que hoy quiero agradecer , por que desde que no esta el sebita haz sido el unico que ha seguido preocupado de mi mamita, de mis sobrinos, y de toda mi familia, gracias por que a pesar de la partida de nuestro hermano mantuviste tu lealtad hacia el y sin tener la obligación de hacerlo me has seguido tendiendo la mano, gracias por estar ahi desde el minuto 0, y por ser de finales, por jamas dejar que hablen mal del sebita, se que cuando lo volvamos a ver te lo agradecera por no olvidarte de mi familia, eres un grande y espero que Dios te siga bendiciendo, dando vida y salud junto a toda tu familia, sebita jamas se equivoco contigo, un amigo de esos que ya no quedan un abrazo al cielo para nuestro angelito ❣😇🦁