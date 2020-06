¿Qué pasó?

Este viernes 5 de junio llegará a Amazon Prime Video "El Presidente", una serie que aborda el millonario escándalo de corrupción del mundo del fútbol conocido como FIFA Gate y que tendrá como personaje principal al chileno Sergio Jadue, que será interpretado por el actor colombiano Andrés Parra.

El artista, mismo que protagonizó "Pablo Escobar, el patron del mal", logra una personificación casi calcada de Jadue donde su natal acento colombiano no fue impedimento para dar la voz del dirigente, con modismo, tono, y garabatos "chilensis", además de una caracterización que potencia aún más su personaje.

"Tuve miedo porque al acento chileno le tengo respeto por un lado, y por el otro, porque me planteaba nuevamente tenerme yo que arriesgar a estos personajes conocidos donde la gente puede comparar y lo tomé como un acto de confianza", indicó el actor en entrevista con Meganoticias.

Parra realizó un exhaustivo trabajo para lograr el acento local, incluyó ver por Youtube matinales chilenos para acostumbrar el oído y "paralelamente vi videos de Jadue, ya que tiene una voz y cantico particular".

"Una vez pasada la vergüenza, superado eso, la burla, hay un momento en que se vuelve muy natural y se suelta. Aprendí garabatos, dichos", señaló Parra.

Su percepción de Jadue

Andrés Parra se declara como no futbolero y desconocía detalles del escándalos de corrupción lo que, considera, le sirvió para entrar sin prejuicios al personaje. "Ha sido una experiencia impresionante", considera, agregando que "lo de la Conmebol me parece descarado y vergonzoso, era en las narices de todos nosotros".

Sobre interpretar al calerano, indicó que "es un gran personaje. Para un actor es inagotable, cuando empezamos a rodar la serie, esta empezó a volverse muy sarcástica, las situaciones eran tan absurdas que el tono mutó a una comedia negra con un personaje tragicómico, ya que lo de él es una tragedia, es el ascenso y la caída, no hay nada peor que haber estado abajo, subir y caer más bajo de lo que se estaba".

"Él es el tipo que no se luce y no tiene ninguna gracia, y evidentemente alguien a quien todo el mundo pensó que iba a poder manipular, pero no contaban con su astucia", describió sobre Jadue.

La cuarentena

Andrés Parra permanece en cuarentena junto a su familia en Colombia y se define afortunado ya que "he tenido suerte porque todos los proyectos que tenía alcanzaron a terminarse el año pasado, no se quedaron a la mitad. Hay mucha incertidumbre, no veo muy claro cuándo nuestro rubro pueda comenzar a operar".

Sobre lanzar "El Presidente" durante la pandemia "cree que somos afortunados de estrenar una serie en un momento en que las series se están convirtiendo en paliativo y distracción para que la gente no pierda la cabeza, es un muy buen momento. En ese sentido la gente tiene mucho más tiempo y es bueno 'jalarse' una buena maratón de la serie".

Finalmente, hizo una invitación a los chilenos a ver la producción, ya que "es una serie entretenida, delirante, comedia y trágica con una gran factura y guiones. Una historia muy chilena, una parte de la historia del fútbol chileno que a ustedes los ha marcado".

