¿Qué pasó?

Tras el fin de la era Avengers, Chris Evans también se despidió de su personaje de Capitán América, el que interpretó para el universo Marvel dándole un especial cierre a la historia del soldado Steve Rogers en Avengers: Endgame.

Sin embargo, los fanáticos no pierden la esperanza de que Capitán América vuelva a Marvel a través de una película propia, como lo hará Black Widow quien también tuvo un final en Endgame. Pero para Evans, esa opción está descartada y lo considera "poco recomendable".

¿Qué dijo Chris Evans?

En entrevista con The Graham Norton Show, el actor indicó que "sí, creo que lo sería (demasiado arriesgado). Fue una carrera genial y nos despedimos tan en alto que sería arriesgado volver, en mi opinión. Fue una experiencia tan buena que creo que es mejor dejarla como está".

De esta manera, Evans cerró la puerta al retorno de su personaje a pesar de que el año pasado había declarado a Variety, que "nunca digas nunca" ante la pregunta de si volvería a Marvel.

Cabe destacar que no se descarta que el actor tenga cameos en otras cintas de la saga, sobretodo considerando que se estrenará prontamente la serie "Falcon and The Winter Soldier", que tratará sobre el legado del "Cap" en el mundo.