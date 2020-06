El asesinato de George Floyd ha movilizado a cientos de famosos y famosas a expresarse en redes sociales en apoyo a la comunidad afrodescendiente de Estados Unidos y a alzar la voz contra el racismo.

Así lo hizo la actriz de Glee, Lea Michele, pero sus palabras le jugaron en contra ya que una excompañera de elenco sacó a relucir lo mal que lo pasó durante las grabaciones por los hostigamientos de Michele, acusándola de actitudes racistas.

"George Floyd no merecía esto. Esto no fue un incidente aislado y tiene que terminar. #BlackLivesMatter", escribió la Lea en su cuenta de Twitter, quien por estos días pasa su cuarentena embarazada de su primer hijo.

George Floyd did not deserve this. This was not an isolated incident and it must end. #BlackLivesMatter

Sin embargo, la actriz afroamericana Samantha Ware, su excompañera de la sexta temporada de Glee, le respondió el tuit señalando: "¿Te acuerdas cuando hiciste mi primer trabajo de televisión un infierno en vida? Porque yo nunca lo olvidaré".

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA