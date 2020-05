¿Qué pasó?

Este sábado 30 de mayo en el Complejo de Despegue 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, se vivirá el segundo intento de lanzamiento del cohete Falcon 9 que trasladará la cápsula Crew Dragon, lo que será un hito histórico, ya que será la primera misión privada tripulada que se embarque rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Se trata de una misión conjunta entre SpaceX y la NASA junto a la colaboración de la compañía de Elon Musk, que forma parte del Programa de Tripulación Comercial impulsado por la agencia espacial para desarrollar sistemas de transporte de personas al espacio.

Será un nuevo intento para poner en órbita a la nave que contará con los astronautas Doug Hurley y Bob Behnken, quienes el pasado miércoles 27 de mayo vieron abortada la tarea a 16 minutos de su lanzamiento debido a que las condiciones climáticas no ofrecían las garantías necesarias para el vuelo.

Human spaceflight is returning to America! 🇺🇸🚀



WHO: @AstroBehnken & @Astro_Doug

WHAT: #LaunchAmerica mission

WHEN: May 30

WHERE: @NASAKennedy

HOW: Aboard @SpaceX’s Crew Dragon spacecraft



Find out when to watch NASA TV coverage of this historic mission: https://t.co/RgaWO21sTN pic.twitter.com/ZfylKOvdBs — NASA (@NASA) May 28, 2020

¿A qué hora se vivirá el lanzamiento?

Ante la situación que pospuso el primer vuelo, la NASA junto a SpaceX reprogramaron el lanzamiento para este sábado 30 de mayo, cuando el cohete Falcon 9 y la cápsula Crew Dragon salgan desde el Complejo de Despegue 39A en el Centro Espacial Kennedy en Florida.



El horario exacto del viaje está agendado para las 15:22 horas de Estados Unidos -misma hora en Chile-.

¿Dónde ver en vivo el despegue?

La NASA ya confirmó una cobertura completa de la misión desde las 11 AM y se transmitirá en vivo por la televisión de la entidad y su sitio web.

También estará disponible la señal de la compañía SpaceX, los canales de YouTube de la agencia estadounidense y también de la firma aeroespacial de Elon Musk.

Además, podrás seguirlo a través de Meganoticias en Youtube y Facebook Live.

