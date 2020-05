¿Qué pasó?

A principios de mayo, la actriz colombiana Danna García revelaba lo sola que se sintió mientras grababa la telenovela Pasión de Gavilanes. Esta confesión sirvió para reconciliarse con ellos 17 años después, incluso tienen un grupo de WhatsApp.

En una entrevista, concedida a través de su cuenta Instagram, la famosa Norma Elizondo aseguró: “Nos ha unido esta crisis, yo siento desde que me enfermé y contacté con ellos, a través de un mensaje, la respuesta ha sido muy linda”.

Explicó que la actriz Natasha Klauss, quien interpretó a su hermana Sarita Elizondo, ha sido muy receptiva con ella y por ello le extendió su agradecimiento. “Nos hemos escrito mensajes internamente especiales. Natasha, si tú me ves, yo te agradezco mucho todo lo que me has escrito, te agradezco mucho”.

Unidos por WhatsApp

La reconciliación de Danna García y sus compañeros de Pasión de Gavilanes hizo que la incluyeran dentro del grupo de WhatsApp que tenían los actores Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista y Natasha.

“Y sí tenemos un chat. Ellos tienen un chat, mis compañeros, creo que el único que no está en el chat es Mich (Michel Brown), no sé por qué, y Natasha me escribió que si me podía unir al chat y le dije ‘claro cómo no me van a unir al chat’, entonces ahí estamos juntos”, explicó Danna.

La polémica por sus declaraciones parece haber sido resuelta, aunque causaron molestia inicialmente. De hecho, el actor venezolano Juan Alfonso Baptista, quien hizo de Óscar Reyes, aseguró días después que había intentado conversar con Danna García sin ningún resultado.

“Yo soy un tipo que siempre me he llevado bien con todo el mundo. Yo sí he intentado conversar con ella pero lamentablemente por su tiempo o porque los seres humanos están en momentos diferentes de poder conversar o no, es natural, no he podido hablar con ella”, cita la revista People en Español.

Por ahora, Danna García sigue su recuperación por coronavirus y se mantiene muy activa en redes sociales. Hace poco compartió con sus seguidores de Twitter una revelación bastante irónica: nunca vio Pasión de Gavilanes.