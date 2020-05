Como en cada mes, PlayStation mantiene una serie de juegos gratuitos para aquellos usuarios que estén suscritos a su servicio PS Plus, el cual permite conectarse en línea con otros jugadores en todo el mundo para disfrutar de la consola.

Durante el mes de mayo, desde la empresa de videojuegos decidió entregar dos títulos gratuitos, al cual se sumó recientemente el adelanto del correspondiente al mes de junio, Call of Duty WWII, el cual fue lanzado antes de lo planificado, sorprendiendo a los gamers en el mundo.

Este jueves 28 de mayo, finalmente PlayStation decidió dar a conocer el otro título, el cual corresponde a BattleFront II, de la saga de Star Wars, el cual estará disponible a partir del 2 de junio.

Fight to save the world, or to save the Galaxy. COD: WWII and Star Wars Battlefront II are your PS Plus games for June: https://t.co/qyrvIsW0oM pic.twitter.com/0YMovyPf1X

PS Plus lo define como el "el simulador de granja definitivo vuelve con nuevos gráficos actualizados y una experiencia agrícola aún más completa". Se puede jugar con un terreno en Europa o Estados Unidos, con mapas gigantescos que prometen horas de diversión a los usuarios.

El juego de construcción de ciudades permite diseñar redes de carreteras, planificar transporte público, áreas verdes, entre otras obligaciones que tendrás que realizar como alcaldesa o alcalde de la misma.

El simulador tiene una calificación de 4 de 5 estrellas en el servicio, y hay disponibles una serie de mejoras que pueden comprarse.

Sobre esta versión de Call of Duty, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, el sitio Meristation indicó que “después de varias entregas ambientadas en mundos futuristas, Activision decidió volver a los orígenes y reconstruir este conflicto armado en los sistemas de actual generación. Además de la campaña (desaparecida en Call of Duty: Black Ops 4 y recuperada en Modern Warfare), el juego incluye los modos multijugador habituales”.

PS Plus members: Call of Duty: WWII is part of the monthly games lineup for June, and will be available for download starting May 26.



We’ll share additional details of our monthly lineup later this week. Enjoy! pic.twitter.com/ECVwca1cXq