SLIDE ➡️ Me siento muy honrada de que @peopleenespanol me haya incluído en la lista de los 10 Mexicanos más influyentes en el mundo del entretenimiento. Recibo dicha distinción con mucha humildad ❤️ y cito su escrito: “Iniciamos este listado con la multifacética Thalia, quien desde muy corta edad comenzó a escribir las páginas doradas de una exitosa carrera en la televisión y la música. A sus 48 años de edad, no sólo sigue siendo uno de los rostros latinos más queridos alrededor del planeta, también es una exitosa empresaria, madre de dos pequeños y la esposa de uno de los ejecutivos musicales más destacados de la música: @TommyMottola.” ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ➡️ https://peopleenespanol.com/noticias/los-10-mexicanos-mas-influyentes-en-el-mundo-del-entretenimiento #PeopleEnEspañol #PeopleMagazine #Mexico