¿Qué pasó?

Ya está todo listo para presenciar el próximo miércoles 27 de mayo el primer viaje tripulado al espacio que realizará la NASA y SpaceX, donde dos astronautas irán rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) en una misión de prueba a bordo de una cápsula llamada Crew Dragon, que fue diseñada por la compañía de Elon Musk dentro del Programa de Tripulación Comercial impulsado por la agencia espacial.

La iniciativa tiene por objetivo comenzar con el desarrollo de sistemas de transporte de personas al espacio.

Así las entidades ya ultiman detalles para realizar el lanzamiento del cohete que despegará desde el Centro Espacial John F. Kennedy de Merritt Island, Florida, Estados Unidos.

SpaceX and @NASA completed a full rehearsal of launch day activities with @AstroBehnken and @Astro_Doug ahead of Crew Demo-2 pic.twitter.com/n3B2BBBmnq — SpaceX (@SpaceX) May 23, 2020

Hora y dónde ver el primer viaje tripulado al espacio

La NASA y SpaceX definieron el horario en que la Crew Dragon emprenderá su primer viaje tripulado hacia la Estación Espacial Internacional.

La misión tendría lugar el próximo miércoles 27 de mayo y recientemente las dos agencias espaciales confirmaron el horario exacto.

Crew Dragon and Falcon 9 in the hangar at Launch Complex 39A pic.twitter.com/l758CdYXNQ — SpaceX (@SpaceX) May 21, 2020

El lanzamiento histórico, si no surge ningún inconveniente previo, será a las 22:33 horas de Estados Unidos -misma hora en Chile-, hito que será trasmitido en vivo por Elon Musk a través de su canal de YouTube.

El despegue del cohete Falcon 9 se llevará a cabo desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, con los astronautas Doug Hurley y su compañero Bob Behnken.

El último lanzamiento tripulado que presenció este centro fue el del transbordador espacial Atlantis en julio del 2011 en la misión final del programa shuttle, que contaba con los mismos tripulantes.

Antes del despegue se continúan realizando una serie de pruebas de rutina para asegurarse que todos los sistemas funcionan correctamente.

Astronautas lucirán nuevos trajes

A la espera del lanzamiento, tanto la NASA como SpaceX, han utilizado sus cuentas de Twitter para compartir los avances de la misión.

Así dieron a conocer la colocación del Falcon 9 en la base de lanzamiento y develaron los nuevos trajes que lucirán por primera vez los astronautas y que fueron diseñados por SpaceX.

One step closer to launch! 🚀



The @SpaceX Falcon 9 rocket and Crew Dragon are now on the launch pad ahead of liftoff, which is slated for May 27 at 4:33 pm ET. The mission will mark the first time astronauts have launched from U.S. soil since 2011: https://t.co/6ZixIS3upc pic.twitter.com/DOjQRqUp2g — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) May 21, 2020

Su aspecto se aleja bastante de lo que nos acostumbramos a ver durante décadas, ya que son más modernos y atractivos, siendo significativamente más ligeros para sus portadores.

Tomorrow, @NASA astronauts @AstroBehnken and @Astro_Doug will fly from their home base at @NASA_Johnson to @NASAKennedy aboard an agency Gulfstream aircraft. ✈️🚀



Tune in to NASA TV at 4 p.m. ET on May 20 for the crew arrival news conference: https://t.co/w152mMNVra pic.twitter.com/bsxWTHFIHE — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) May 19, 2020

El viaje marcará época, ya que por primera vez una empresa privada llevará personas al espacio, ya que el lanzamiento supondrá volver a hacerlo desde Estados Unidos y a través de una compañía nacional y sin apoyo, como es en la actualidad de cápsulas Soyuz rusas.