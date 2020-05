¿Qué pasó?

La cuarentena ha sido un periodo difícil para muchas personas tanto en lo económico como en lo emocional. Así lo expresó la cantante Princesa Alba quien se sinceró con sus fans sobre los miedos que la asechan durante el encierro.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de "Convéncete" expresó el miedo que siente de "volver a la oscuridad" por la que pasó en su adolescencia cuando sufrió bulimia.

Su reflexión

Trinidad Riveros, nombre real de la cantante, expresó que "me he sentido más vulnerable que nunca, he llorado harto, cosa que nunca hago, porque tiendo a evitar la pena como sea, evitar mis demonios, porque me da miedo volver a la oscuridad en la que me tuvo la bulimia durante muchos años".

"Esta cuarentena, la pandemia y la muerte me han afectado mucho, me han obligado a estar encerrada en mis pensamientos, volver a ensimismarme como lo hacía, esta vez más madura, sin bulimia. Pero es muy difícil enfrentarme a mi vulnerabilidad… pero a la vez será catártico", señaló.

Para finalizar, Princesa Alba recomendó la canción "La edad del cielo" de Jorge Drexler ya que "siempre me calma en la vorágine de todo".