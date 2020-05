¿Qué pasó?

Luego de sus dos discos lanzados recientemente, Bad Bunny pareciera estar cosechando solo éxitos a pesar de la cuarentena. Sin embargo, no todo sería "color de rosas" para el cantante puertorriqueño.

A través de su cuenta de Twitter, el intérprete publicó una serie de mensajes donde da a entender que también ha recibido malos comentarios.

¿Qué escribió Bad Bunny?

"El mundo se vuelve cada vez más hipócrita", escribió, para luego agregar "siempre hay gente te va a querer y otros que te van a odiar, no importa si lo haces bien o mal. No importa cuanto te esfuerces, no importa nada! Por eso hay que ser real, genuino, ser uno mismo, por que al final te van a querer y a odiar de todos modos".

Finalmente, Bad Bunny terminó con un rotundo "bye, me fui" y cientos de comentarios de parte de sus seguidores.

