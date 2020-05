El afamado actor Robert Downey Jr., conocido por su rol de Iron Man en las películas de Marvel, anunció a través de Twitter que producirá una serie de DC, de nombre "Sweet Toth", para Netflix.

Downey Jr. deja la compañía de superhéroes para unirse al gigante del streaming, tras más de una década interpretando a Tony Stark en las diferentes cintas del MCU.

El actor, quien ahora oficiará de productor, adaptará para Netflix una serie de 8 capítulos del cómic "Sweet Toth", que fue estrenado e ilustrado por Jeff Lemire en el año 2009.

La historieta trata de Gus, un niño que forma parte de una extraña raza de híbridos entre humanos y animales que han nacido después de una catástrofe global. Tras la muerte de su padre, el joven, mitad humano y mitad ciervo, tendrá que aprender a defenderse y escapar de los cazadores que van tras él y los otros niños así.

"No puedo esperar para compartirla con todos ustedes", mencionó sobre la serie a través de un tuit el actor, el cual tuvo dispares respuestas; unas felicitándolo y otras, que lo tildaban de "traidor", tras irse a la competencia.

The sweetest things are worth waiting for…Susan and I are producing a @Netflix original series, Sweet Tooth, based on the comic by @JeffLemire. Can’t wait to share it with you all. 🦌 👦 @NXonNetflix pic.twitter.com/Mx2xzNOHjs