Además de lanzar nuevas películas y series constantemente, el negocio de Netflix también está en captar buenas producciones extranjeras a las que no se les haya sacado provecho y hacerlas despegar a través de su plataforma a nivel mundial.

Esto ocurrió con estas 8 series, que antes de que se exhibieran en la plataforma eran vistas en su mayoría por los países donde se emitían.

¿Cuáles son estas series?

Toy Boy

Es el último exitazo español de Netflix. Trata de un hombre que después de pasar siete años en una cárcel de Málaga, tras un pasado como estríper, intenta probar que no fue él quien mató al marido de su amante. Investiga junto a su abogada qué pasó realmente y a la vez vuelve al mundo de la noche.

The End of the F***ing World



Esta serie de comedia negra comenzó en la televisión de Reino Unido y su segunda temporada fue estrenada por Netflix. En ella, un joven psicópata llamado James, y Alyssa, una adolescente rebelde, se embarcan en un viaje por carretera en busca del padre de ella. Sin embargo, la aventura no ha hecho más que empezar.

The Blacklist

La cadena NBC lanzó The Blacklist en 2013 y no tardó en comenzar a brillar en Netflix. En ella, el ex agente de gobierno y fugitivo Raymond Reddington se entrega al FBI y se compromete a capturar criminales de una lista creada por él mismo. La única condición es que sólo trabajará con la recientemente graduada en Quantico, Elizabeth Keen.

La casa de papel

No muchos lo saben, pero esta serie comenzó emitiéndose en Antena 3, que realizó la temporada 1 y 2. Posteriormente y debido a su éxito, Netflix produjo las temporadas 3 y 4 (la última fue lanzada en abril). La trama trata de ocho ladrones que realizan en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, mientras el líder de la banda manipula a la policía para cumplir con su plan.

Community

En esta comedia, el abogado Jeff Winger es enviado de vuelta a la universidad cuando descubren que su título es falso. En ella, conoce a otros posibles impostores.

Vis a vis



La serie española perfecta si te gustó Orange is the New Black. Macarena es una joven frágil e inocente que entra en la cárcel a la espera de juicio por un delito de malversación. En prisión, se adentrará en un mundo peligroso, completamente diferente a lo que conocía, que la obligará a evolucionar a la fuerza.

Versailles



Una serie de época para sumar a la lista de las que se hicieron famosas gracias a Netflix. En ella, el rey Luis XIV de Francia encarga un lujoso palacio que se convierte en un campo de batalla para el amor y la política, y una prisión dorada para la nobleza.

The Last Kingdom

BBC América hizo las dos primeras y Netflix, la tercera y la cuarta. El joven Uhtred pierde a su padre sajón en la batalla y su tío Aelfric le roba las tierras y la herencia. El muchacho también se convierte en guerrero, pero su familia sustituta es asesinada y Uhtred se encuentran solo.

