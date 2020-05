Día a día el top 10 de Netflix va variando y esta vez, el primer lugar lo ocupa la comedia romántica "La Otra Missy".

La cinta, de la productora de Adam Sandler, es protagonizada por David Spade, Lauren Lapkus y Nick Swardson fue estrenada solo hace un día en la plataforma de streaming y ha tenido gran recepción de los usuarios.

La historia comienza luego de que Tim (Spade) cree que invitó a la mujer de sus sueños a un retiro laboral en Hawaii, sin embargo, el mensaje fue a otra persona.

Obviamente la reunión resulta ser un completo desastre por la explosiva personalidad de Missy quien, entre otras curiosidades, porta un machete como defensa personal.

THE WRONG MISSY. I love this movie and its finally coming out. Its a big comedy with a lot of my buddies. Check it out May 13th on @Netflix and find out why I don’t shave and die my hair brown. 🦈🦈 #thewrongmissy @NetflixIsAJoke @LaurenLapkus @RobScneider @NickSwardson pic.twitter.com/xxMv1Tc1uq