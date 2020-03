¿Qué pasó?

La propagación del coronavirus ha tenido un serio impacto en la industria del espectáculo. Cancelaciones de eventos, grabaciones y reprogramaciones de estrenos han sido la tónica de estos días luego de que la gripe se convirtiera en pandemia.

Varias series decidieron detener sus grabaciones como medida preventiva, mientras reconocidos programas estadounidenses se graban sin público

Revisa la lista elaborada por Variety de las series que están suspendidas por el momento:

Grey's Anatomy

La serie filmó 21 de los 25 episodios planeados para su 16a temporada. La producción decidió suspender momentáneamente su rodaje.

The Morning Show

La serie de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon anunció que la producción de la temporada 2 se suspenderá por dos semanas como precaución.

Riversale

Warner Bros TV detuvo la producción después de que un miembro de la producción entró en contacto con alguien que recientemente dio positivo por el coronavirus. La serie estaba en proceso de filmar su cuarta temporada en Vancouver

Grace and Frankie

El rodaje en la última temporada de Netflix se detuvo "para garantizar la seguridad de nuestro elenco y equipo".

Survivor

CBS tomó la decisión de retrasar la producción en la temporada 41 de la serie que comenzaría a filmarse a finales de este mes en Fiji.

The Good Fight

Suspendieron el rodaje de la cuarta temporada.

Bull

La serie actualmente ha emitido 16 episodios de su cuarta temporada, pero la decisión se ha tomado para detener la producción por el momento.

Carnival Row

Orlando Bloom reveló que la producción de la temporada 2 de la serie de Amazon, que estaba grabándose en Budapest, se detuvo.

Dinastía

Según fuentes a fuentes que cierran la producción, la serie CW ha suspendido la producción

Programas

Sin público:

- America's Got Talent y Family Feud

- Real Time With Bill Mahersin público

- The Late Show With Stephen Colbert

Suspendidos:

- The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y Late Night with Seth Meyers

- The Price Is Right y Card Sharks

- The Amazing Race