¡Y me sigo encontrando más #LuceroMomentos! 🥰 Hoy agradezco a aquella Lucerito que soñó con hacer solo una telenovela y ahora está por vivir el concierto de celebración de su #Lucero40Aniversario en el Auditorio Nacional el 6 de junio 🤗 GRACIAS a todos y cada uno de ustedes por estar siempre mis Lucerin@s. 💗