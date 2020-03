WhatsApp es la aplicación de mensajería más grande del mundo y uno de sus mayores atractivos es que cada mes entrega nuevas herramientas a los usuarios.

Nuevas funciones y herramientas suelen ser reveladas en foros de tecnología o versiones beta de la aplicación, logrando así revelar los planes de la compañía de Mark Zuckerberg para el futuro.

Y la próxima modificación para la versión beta de la plataforma, que han sido revelada de manera anticipada, agregará una nueva herramienta para proteger las copias de seguridad mediante la "encriptación con clave propia".

Según anunciaron desde WABetainfo, página que habitualmente filtra las últimas novedades de WhatsApp, la nueva función para la plataforma serían agregada inicialmente en la versión beta 2.20.73 de Android.

¿Cómo funcionará?

En la más reciente versión beta, WhatsApp ha agregado la herramienta "Protect Backup", que permitirá cifrar su copia de seguridad en Google Drive con una contraseña.

A la función, que estaba en una etapa alfa de desarrollo, se podrá acceder directamente en la configuración de Copia de Seguridad de Chat.

Después de ingresar a "Respaldar con Contraseña" ("Password Protect Backups"), WhatsApp iniciará la configuración para proteger el respaldo solicitando información para confirmar la operación.

Esta herramienta es un gran avance para los usuarios de Android y es necesario tener en cuenta que una técnica similar ya se había implementado -silenciosamente- para los usuarios iOS (iPhone).

Pese a que las copias de seguridad en Google Drive ya eran consideradas como "muy seguras", algunos usuarios se han quejado de que WhatsApp tendría almacenamiento gratuito a cambio de dar acceso a los mensajes a Google -algo que no es verdad-, pero esta nueva función permitiría el acceso a la información solo al usuario cuyo teléfono se encuentra asociado a la cuenta de WhatsApp.