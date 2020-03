Mientras la sexta y última temporada de “Vikingos” está llegando a su fin, muchas declaraciones y revelaciones son emitidas por los involucrados en la producción.

En entrevista con Variety, Michael Hirst, el creador de la serie, confesó que nunca tuvo muy claro cómo y cuándo iba a ser el final de Lagertha.

Después del vidente predecir que ella sería muerta por un hijo de Ragnar, él se vio solo con dos opciones: Ivar y Hvitserk, una vez que Bjorn y Ubbe eran fieles a Lagertha.

“Cuando hice que la profecía dijese eso, no sabía cuál de los hijos la mataría. Me habría inclinado, por supuesto, hacia Ivar. Pero la historia siguió evolucionando y siempre había tanta previsibilidad en la historia de Ivar y tantos momentos en que se podría haber ido. Me fascinó que continuara siendo una especie de espíritu libre con ocasiones en que debería haber muerto y no lo hizo”, reveló.

Dejándose llevar, Hirst supo cuando era la hora correcta de despedir de la escudera y quien debería hacerlo.

“Cuando todas las piezas estuvieron en su sitio, me pareció el momento correcto. Me alegré de que no fuera Ivar. Eso sería demasiado predecible. Me alegré de que no la mataran deliberadamente. Y me alegré de que ella misma sintió que fuera el destino que había sabido todo el tiempo, que uno de ellos la mataría. Pero durante mucho tiempo no lo supe. Me estaba esperando para ver qué pasaría”, finalizó.