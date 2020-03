¿Qué pasó?

Netflix y ONU Mujeres lanzaron "Porque ella vio", una colección especial de series, documentales y películas de la plataforma de streaming con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La colección, que estará disponible todo el año, fue seleccionada por creadoras y artistas de delante y detrás de cámara, entre ellas, Sophia Loren, Janet Mock, Salma Hayek, Yalitza Aparicio, Millie Bobby Brown, Laurie Nunn, Lana Condor, Petra Costa y Ava DuVernay.

"Esta colaboración se centra en aceptar el desafío de contar historias de mujeres y mostrarlas en toda su diversidad. Se trata de hacer visible lo invisible y de demostrar que la sociedad solo podrá prosperar si se representan e incluyen a las mujeres en la pantalla, detrás de cámara y en todas nuestras narrativas", compartió Anita Bhatia, directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres.

La colección

La colección se ha creado para el Día Internacional de la Mujer, cuyo tema oficial este año es "Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres", y pone el foco en las historias que han marcado a las mujeres que inspiran.

También puedes ver

Estas series, películas y documentales - desde Inconcebible, Luna nera y Seguidores hasta Orange Is the New Black, Lionheart y Sex Education- han iniciado conversaciones importantes, y muchas veces difíciles, que han logrado desafiar la visión que se tiene del mundo.

Dónde verlo

La colección está disponible en Netflix.com/porqueellavio o buscando "Porque ella vio" en el buscador.

Cada título de la colección tendrá la etiqueta "Selección del Día de la Mujer de XXXX" para que se pueda identificar fácilmente quién seleccionó cada historia. Además, se podrá elegir entre una selección de íconos de perfil "Porque ella vio" para homenajear a los personajes femeninos favoritos de la colección.