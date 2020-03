Un androide con la cara de Arnold Schwarzenegger abre los ojos, voltea hacia los lados y lanza su icónica frase “Hasta la vista baby”. Es un robot de fabricación rusa que fue sumado a un catálogo de novedades comerciales, lo que enfureció al actor.

Los abogados del actor de Terminator iniciaron una demanda contra Promobot, que fabrica robots de servicio, muchos de los cuales son animatrónicos y que los consumidores pueden personalizar para parecer humanos.

El producto se llama Android Robo-C, que la empresa Promobot lanzó al mercado usando la imagen de Schwarzenegger sin su autorización. "Esa actividad disminuye su merecida reputación como una gran estrella de cine", reclama un documento firmado por los representantes legales del ex gobernador de California.

Por ello, el actor de 72 años no se quedará de brazos cruzados. La empresa estuvo promocionando un robot “realista”, cuyo rostro puede gesticular y soltar varias palabras.

This creepy Arnold Schwarzenegger robot wants to be your companion.https://t.co/BXeo2JzKxR